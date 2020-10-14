В Волгограде и области запустили «горячие» линии по отоплению

Волгоградцам напомнили, куда жаловаться на отсутствие отопления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгограде и области официально стартовал отопительный сезон, но, надо сказать, что батареи потеплели далеко не у всех. Волгоградцы активно обсуждают эту тему в соцсетях, вмсто того, чтобы выяснить в чем проблема у коммунальных служб. Поэтому сегодня, 14 октября, в администрации Волгоградской области сообщили о том, что запустили «горячие» линии в каждом муниципальном образовании по вопросам отопления.

- Сразу отметим, что, прежде всего, при отсутствии отопления людям следует обращаться в свою управляющую организацию (при непосредственном управлении – в ресурсоснабжающую организацию), - отмечают в администрации региона. – Если же ресурсоснабжающая или управляющая организация бездействуют, то волгоградцы могут обратиться в Госжилинспекцию региона или в управление «Жилищная инспекция Волгограда» (для жителей областного центра. При этом необходимо предоставлять конкретные факты – когда и в какую УК или ресурсоснабжающую организацию обращались, сколько нет отопления и так далее (с приложением соответствующих документов).

СПРАВКА «КП»

Куда звонить, если в квартире нет отопления:

- жители Волгограда могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства: 33-63-84, 33-63-92

- по вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами также можно обратиться по телефону «горячей линии» инспекции Госжилнадзора региона по телефонам: 8 (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00)

- или в Региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ: 8 (8442) 35-33-66, круглосуточно.

Телефоны «горячих» лини» в районах области вы можете найти здесь.