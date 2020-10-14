Волгоградцу грозит 6 лет колонии за воровство данных абонентов связи

В Волгограде на скамье подсудимых оказался 23-летний «хакер». Этот молодой человек, решил заработать на персональных данных россиян. Теперь ему за это грозит до 6 лет колонии.

Как выяснили следователи, молодой парень работал одновременно в двух компаниях сотовой связи. И у него был доступ к клиентской базе. Как-то он решил увеличить объем продаж в одной из компаний за счет привлечения новых клиентов. Где взял новых клиентов, можно догадаться. Да, он скачал реестры, в которых были персональные данные 5 тысяч абонентов. Скачивал себе на компьютер постепенно - с 8 по 26 ноября 2019-го. Потом он использовал эту базу для продвижения на рынке услуг связи компании-конкурента.

Вычислили «предпринимателя» сотрудники волгоградского УФСБ.

- На данный момент расследование завершено, прокуратура утвердила ему обвинительное заключение и дело передали в Центральный райсуд Волгограда, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры.