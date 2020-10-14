В больнице №25 Волгограда сменился главврач

Глава облздрава официально утвердил Марину Королеву на должность главврача больницы №25. Фото облздрава.

Спустя полтора месяца после того, из горбольницы №25 Волгограда уволилась главврач Наталья Ляхова, сюда назначили нового руководителя. Сегодня, 14 октября, в облздраве сообщили, что к исполнению обязанностей главврача приступила Марина Владимировна Королева.

"Кандидатура Королевой на должность главного врача "ГКБСМП № 25» была единогласно одобрена членами Экспертного совета", - сказано на сайте больницы.

Напомним, Ляхова написала заявление по собственному желанию 1 сентября 2020-го. Причину ухода не афишировали. Руководство медучреждением сразу же доверили Марине Королевой, которая до того момента была заместителем по медицинской части в этой больнице «скорой помощи». А теперь ее официально утвердили в должности главврача.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, Королева – опытный врач. Она окончила волгоградскую медакадемию, начинала свой путь в профессии с медсестры в гастроэнтерологическом отделении. А сегодня она является доктором медицинских наук. Кроме того, что она врач-гастроэнтеролог, она также ординатуру в ВолгГМУ по специальности «Терапия», а после еще и прошла переподготовку на курсе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».