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Общество

В облздраве ответили на слухи о приостановке тестирования на COVID-19 в Волгограде

На данный момент работу прекратила лишь одна из лабораторий
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Приостановила работу только одна лаборатория, которая делает тесты на ковид.

Приостановила работу только одна лаборатория, которая делает тесты на ковид.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 октября по Волгограду поползли слухи о том, что якобы в городе закончились тесты на COVID-19. Мол, тестирование приостановлено. В сетях даже называют срок, на который приостановили проведение тестов – до 19 октября. Но в облздраве тут же успокоили: тестирование продолжается в плановом порядке. Так что без паники.

- Ежедневно в регионе выполняются порядка пяти тысяч тестов. В почти непрерывном режиме работают две лаборатории регионального Роспотребнадзора, а также подведомственные облздраву и частные лаборатории, - комментируют "КП-Волгоград" в облздраве.

Правда, тут же признаются, что на сегодняшний день действительно приостановила работу одна из волгоградских лабораторий.

- Но это существенно не скажется на общей работе по диагностике коронавируса в области, - подчеркивают в региональном комитете здравоохранения.

И добавляют, что уже решается вопрос о перераспределении поступающего биоматериала с закрытой лаборатории в другие профильные учреждения.

О том, где в Волгограде можно сделать тест на ковид, читайте здесь.