В Волгограде 15 октября свет отключат в пяти районах и одной школе

Электроэнергия будет отсутствовать в течение светового дня Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ежедневно в разных частях Волгограда проходят отключения электроэнергии. Специалисты продолжают готовить оборудование, пока не наступили холода. Электроснабжение, как правило, отсутствует частично в разных районах города. Завтра, 15 октября, без света останутся жители Дзержинского, Кировского, Ворошиловского, Краснооктябрьского и Советского районов, сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети-Юг». В основном это коснется частный сектор. Однако не будет электроснабжения и в одной волгоградской школе.

15 октября без электроснабжения останется школа №55 в Советском районе. Плановое отключение будет с 9.00 до 15.00. Также в Советском районе в этот же промежуток времени не смогут посмотреть телевизор или погладить вещи жители ряда домов на улице Джамбулы Джабаева: №2/3, 2/5, 2/11-2/19, 2/23-2/29, 2/37, 2/39, 2/49, 2/53-2/61, 2/162.

В Ворошиловском районе света не будет с 9.00 до 17.00 в частном секторе по следующим адресам: улица Диккенса, 15-55, 55а, 57; улица Азизбекова, 14, 20; улица Грановитая, 21, 23-30, 30а, 32; улица Семенова-Тян-Шанского, 10а, 10б, 12а, 12б, 39, 22/95, 22/98-22/102, 103, 107, 124, 125, 22/111, 22/115, 22/116, 22/123, 22/138-22/144, 22/139, 22/108, 22/14, 22/142, 22/146, 22/156, 22/160, 22/30, 22/109, 22/127, 22/143, 22/145, 22/151, 22/159.

На протяжении всего рабочего дня – 9.00 до 17.00 – света не будет в Кировском районе на четырех улицах: Красноозерной, 45-55, 58-66; Катальповой, 49, 50; Бытовой, 1-26, 2а; Сокольниковской, 2-25.

Массовое отключение света в четверг произойдет в Дзержинском районе, и тоже будет длительным – с 9.00 до 17.00. Электроэнергия будет отсутствовать на адресах: улица Котовского, 5, 5а, 7, 9, 11-17, 17а, 21, 22, 25, 26, 27а, 28; улица Беломорская, 1, 2, 2а, 3б, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 15, 15а, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25/1, 25/2, 35, 35/1, 37а, 39, 41-45; улица Ряжская, 3а, 5а, 11, 11а, 13, 13а; улица Демидовская, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 10-18, 17/1, 22, 22а, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28б; улица Охотская, 2-6, 10-14, 15, 17, 18-26 (четная сторона), 23-43 (нечетная сторона); улица Силикатная, 1-11, 11а, 12а, 14, 20-26 (четная сторона), 30, 32, 36, 38, 13-37 (нечетная сторона); улица Лебединская, 13-19, 19а, 21, 22, 28, 30, 32-34; улица Качинцев, 38-42, 46, 31; улица Колодезная, 4-8; улица Селикатная, 40-46, 46а, 48-58; улица Белостокская, 58, 61, 70.

В четверг, 15 октября, электроэнергия частично будет отсутствовать в Краснооктябрьском районе, а именно с 9.00 до 13.00 по следующим адресам: улица Араратская, 41-53 (нечетная сторона), 38-70 (четная сторона), 55-65 (нечетная сторона); переулок 1-й Манежный, 6, 6а, 8б, 7-13, 15; переулок2-й Манежный, 1-9, 2, 4; переулок 3-й Манежный, 3-17; переулок 4-й Манежный, 1-9 (нечетная сторона), 2-18 (четная сторона); переулок 4-й Летный, 22-40, 42, 44; улица Телефонная, 46-52; улица Былинная, 27-37; переулок 3-й Былинный, 1-13.