Поджигатель дома губернатора Волгоградской области проведет 7 лет в колонии

Фото из архива КП.

Сегодня, 14 октября, Волгоградский областной суд отправил за решетку одного из «пироманов», который пытался сжечь дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Речь идет о Виталии Семисотнове. Ему вынесли строгий вердикт – 7 лет колонии строгого режима. Примечательно, что приговор огласили сегодня, когда глава региона Андрей Бочаров отмечает день рождения.

Семисотнова признали виновным не только в поджоге дома, но и в поджоге чужого авто. Также он с «товарищами» избил предпринимателя – выбивали из него долг.

- Подсудимый признался во всех совершенных преступлениях и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело было рассмотрено в особом порядке. Краснооктябрьский райсуд приговорил его к 7 годам колонии, но адвокат Семисотнова не согласился с таким вердиктом и попытался его оспорить. Областной суд не нашел оснований для его изменения, - сообщают «КП-Волгоград» в областном суде.

Напомним, дом, где проживал губернатор области, пытались поджечь в ноябре 2016 года. Неизвестные проникли ночью на территорию домовладения, облили бензином деревянное крыльцо и подпалили. Благо огонь вовремя заметили и никто не пострадал. Кроме Семисотнова в поджоге участвовали еще двое – Иван Железняков и Дмитрий Ушаков. А заказчиками якобы выступали бывший директор Центрального рынка в Волгограде Евгений Ремезов и бизнесмен Владимир Зубков. Ремезов после задержания обвинил в соучастии экс-главу волгоградского СУ СК Михаила Музраева, которого задержали в июне 2019-го и по сей день держат в столичном Лифортово.