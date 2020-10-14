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Поджигатель дома губернатора Волгоградской области проведет 7 лет в колонии

Виталий Семисотнов не смог оспорить приговор суда первой инстанции
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.

Фото из архива КП.

Сегодня, 14 октября, Волгоградский областной суд отправил за решетку одного из «пироманов», который пытался сжечь дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Речь идет о Виталии Семисотнове. Ему вынесли строгий вердикт – 7 лет колонии строгого режима. Примечательно, что приговор огласили сегодня, когда глава региона Андрей Бочаров отмечает день рождения.

Семисотнова признали виновным не только в поджоге дома, но и в поджоге чужого авто. Также он с «товарищами» избил предпринимателя – выбивали из него долг.

- Подсудимый признался во всех совершенных преступлениях и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело было рассмотрено в особом порядке. Краснооктябрьский райсуд приговорил его к 7 годам колонии, но адвокат Семисотнова не согласился с таким вердиктом и попытался его оспорить. Областной суд не нашел оснований для его изменения, - сообщают «КП-Волгоград» в областном суде.

Напомним, дом, где проживал губернатор области, пытались поджечь в ноябре 2016 года. Неизвестные проникли ночью на территорию домовладения, облили бензином деревянное крыльцо и подпалили. Благо огонь вовремя заметили и никто не пострадал. Кроме Семисотнова в поджоге участвовали еще двое – Иван Железняков и Дмитрий Ушаков. А заказчиками якобы выступали бывший директор Центрального рынка в Волгограде Евгений Ремезов и бизнесмен Владимир Зубков. Ремезов после задержания обвинил в соучастии экс-главу волгоградского СУ СК Михаила Музраева, которого задержали в июне 2019-го и по сей день держат в столичном Лифортово.

Криминал