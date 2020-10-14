В 2021 году в Волгоградской области подорожает плата за капремонт

В среднем для волгоградцев плата за капремонт вырастет на 25-30 рублей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не успели волгоградцы отойти от июльского повышения тарифов на услуги ЖКХ, как власти Волгоградской области готовят новое. И коснется оно тарифа на капремонт. Подорожает он уже с января 2021 года. Соответствующее постановление, подписанное исполняющим обязанности губернатора Евлегием Харичкиным, появилось на сайте администрации Волгоградской области.

«Установить минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2021 году в размере 7,01 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в месяц», - сказано в постановлении.

Напомним, на данный момент этот тариф составляет 6,56 рублей за квадратный метр в месяц. Таким, образом, плата за капремонт в следующем году повысится на 45 копеек за «квадрат». Стоит отметить, что это уже "стандартная практика" в Волгоградской области: с 1 января 2020-го тариф на капремонт также подняли, правда, на 43 копейки (с 6,13 рублей до 6,56 рублей за квадрат).