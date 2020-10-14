В Волгограде мигрант пытался откупиться у полицейского за кражу

В Волгоградскую область приезжает много мигрантов из стран ближнего зарубежья в надежде на заработки, но, к сожалению, работу находят не все. От безденежья идут на преступления. Вот еще одного 33-летнего гастарбайтера в Волгоградской области отправили за решетку. За взятку. Хотя началось все с кражи велосипеда.

- В августе к нам поступило заявление о краже велосипеда. В ходе расследования подозрение пало на 33-летнего мигранта. Его пригласили в отдел на допрос. Понимая, что попался и ему грозит уголовная ответственность, он предложил оперуполномоченному угрозыска взятку. Мигрант предложил 50 тысяч рублей за то, чтобы дело его закрыли. Но полицейский сообщил об этом вышестоящему руководству. Когда гастарбайтер пришел с деньгами, его уже ждали сотрудники УЭБиПК. На «горячем» и задержали, - рассказывает руководитель Николаевского МРСО СУ СКР по Волгоградской области Сергей Лукачев.

Теперь мигранта будут судить по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие». Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение. Дело передали в суд.