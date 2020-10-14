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Легкие деньги: мошенники по телефону обманули жителей Волгоградской области на круглую сумму

Почти ежедневно волгоградцы по своей наивности отдают телефонным ворам по миллиону рублей
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Своих денег за сутки лишились 8 жителей Волгоградской области

Своих денег за сутки лишились 8 жителей Волгоградской области

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Волгоградской области не перестают идти на поводу у телефонных мошенников. Хотя полицейские раз за разом повторяют: не надо верить каждому звонящему человеку. Проверить, все ли в порядке с вашей банковской картой просто. Достаточно самому позвонить в банк и удостовериться, что никаких действий с накоплениями не произошло. Но нет, люди верят звонящим с неизвестных номеров, называют пин-коды и другие сведения карт и лишаются своих сбережений. За 13 октября 8 жителей региона отдали мошенникам более одного миллиона рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Наибольшие потери понесла 43-летняя жительница Красноармейского района. Она сообщила позвонившему лжеработнику банка информацию о своей карте и лишилась 342 тысяч рублей. По 150 тысяч рублей перечислили мошенникам 40-летний оператор из Волжского и 29-летняя жительница Дзержинского района. 50-летняя кассир из этого же района Волгограда была обманута на 160 тысяч рублей. Регулярно попадаются на удочку мошенников пенсионеры. Так 64-летняя женщина из Краснооктябрьского района испугалась, что с ее сбережениями действительно что-то не так, поверила телефонному вору и позволила ему списать со счета 50 тысяч рублей. Также аферисты похитили у жителей области суммы денег от 28 тысяч до 96 тысяч рублей.

Теперь полицейские пытаются найти установить личности мошенников и задержать их.

Криминал