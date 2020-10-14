В Волжском закрыли нелегальный игровой клуб

В игровом клубе было 10 автоматов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Казино и игровые клубы в Волгоградской области давно под запретом, но то и дело оперативники силовых ведомств находят то одно, то другое прибежище любителей азартных игр. Очередное игорное заведение прикрыли в Волжском на улице Карбышева. Когда в подпольный клуб нагрянули оперативники и бойцы Росгвардии, в зале было шесть человек. Теперь 27-летнему организатору нелегального бизнеса и двоим женщинам администраторам зала грозит до четырех лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию азартных игр.

- Все трое дали признательные показания, написав явки с повинной, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.

Любителей азартных игр распугали бойцы спецназа. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По данным следствия, подпольный клуб работал на улице Карбышева около трех месяцев. Поиграть на одном из десяти игровых автоматов можно было только «своим». Внутрь пускали по предварительному звонку. На входе нужно было сказать пароль.

Как рассказали в региональном главке МВД, при обыске в игровом зале и в квартирах подозреваемых изъяли игровые автоматы, компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и выручку подпольного клуба – около 66 тысяч рублей.