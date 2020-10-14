В Волгограде начала работать маршрутка №52А

На дорогах Волгограда появилась еще одна маршрутка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 14 октября 2020 года в Волгограде начал работать еще один вспомогательный маршрут. Сегодня на городских дорогах появится еще одна маршрутка №52А. Она будет ходить по Советскому району и соединит поселок имени Максима Горького и государственный университет. Для удобства жителей «Максимки» для автобусов №88 и №52А сделали единое расписание. В часы пик на совпадающем участке маршрутов до выезда на Вторую продольную интервал движения составит около 8 минут.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, ходить маршрутка №52А через следующие остановки: поселок Горьковский, «Поликлиника», «Депо», «Воинская часть», «Ежовка», «Пятый участок», «Автозаводская». После автобус пойдет по Второй продольной с остановками: «Ардатовская», «Чигиринская», «ВолГАУ», «Нефтяной техникум», «Зеленое кольцо», «Обувная фабрика». К госуниверситету маршрутка пойдет по улицам Полухина, Василевского, Петровского, Просвирова. Здесь будет еще две остановки - «Янтарный город» и «Кардиоцентр»- и конечной будет «Университет».