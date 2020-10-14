Четверо в больнице: по вине волгоградца в ДТП пострадали отпускники из Челябинска

Пострадавшие в ДТП были госпитализированы Фото: Иван МАКЕЕВ

Аварийность на волгоградских дорогах продолжает быть напряженной. Водители в спешке бьют свои и чужие автомобили, а еще наносят вред здоровью окружающих. Днем 13 октября 34-летний водитель машины «Сузуки Лиана» на улице Лазоревой в Красноармейском районе Волгограда перемещался в другой ряд дороги. Но управление над железным конем было потеряно. В итоге автомобиль влетел в фонарный столб, а затем его отбросило на проезжающий «Киа Рио». За рулем корейской машины находился 40-летний житель Челябинской области, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главного управления МВД России. В результате происшествия виновника аварии – водителя «Сузуки», его 38-летнюю пассажирку, а также пассажиров 33 и 34 лет автомобиля «Киа» с травмами увезла скорая помощь.

В Советском районе Волгограда минувшей ночью автомобилист не заметил девушку-пешехода. ДТП случилось в 2.15 на проспекте Университетском у дома №94. 20-летний водитель летел на «ВАЗ-2114» и не заметил, что впереди нерегулируемый пешеходный переход. По нему шла 18-летняя девушка, которую и сбила отечественная машина. С травмами она попала в больницу.