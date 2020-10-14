Движение без помех: завершился ремонт дороги у парка «Петровского» в Волгограде

На каждом этапе ремонта дороги качество работ оценивали эксперты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Волгограда строители закончили ремонт дороги на улице Даугавской. Подрядчик уложил два слоя асфальта. Материалы использовали качественные, чтобы дорога за считанные месяцы не пришла в негодность, иначе компании придется переделывать все за свой счет — дорога на гарантии. Также на объекте дорожники заменили более 20 колодцев и свыше 900 метров бордюра. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, работы на улице Даугавской велись с начала сентября. На каждом этапе восстановления дороги за ходом работ следили эксперты специализированной лаборатории. Сейчас на проезжей части рабочие обустраивают примыкания и съезды, убирают строительный мусор.

Отметим, дорога на улице Даугавской в Советском районе соединяет вторую продольную магистраль с улицей Электролесовской. Проезжая часть ведет к образовательным учреждениям, Дому культуры имени Петрова и парку «Петровскому».