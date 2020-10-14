Календарь матчей Ротора в РПЛ 2020/2021: последний матч в 2020 году Ротор проведет в Волгограде 16 декабря

Фото: СК "Ротор"

Футбольные болельщики теперь точно знают свои планы до конца календарного года. Российская премьер-лига опубликовала расписание ноябрьских и декабрьских матчей. В 15-м туре, который завершит программу первого круга, «Ротор» 22 ноября в Волгограде примет «Урал». Игра начнется в 17.30 по местному времени. В 16-м туре 29 ноября сине-голубым предстоит выезд в столицу к «Спартаку», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В следующем, 17-м туре «Ротор» также будет ждать гостевая игра - с соперником, с которым в первом круге встретиться так и не удалось. Волгоградцы 5 декабря в 19.00 по московскому времени сразятся с «Краснодаром». Еще у волжан состоятся два зимних домашних матча. 12 декабря в 14.00 по московскому времени на «Волгоград Арене» пройдет дуэль «Ротора» и «Уфы» в рамках 18-го тура. А 16 декабря сине-голубые примут тульский «Арсенал», начало запланировано на 18.00 по московскому времени.

Напомним, ранее РПЛ опубликовала расписание игр с 11-го по 14-й туры. В ближайшее воскресенье, 18 октября, «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Тамбовом» в 15.00. В среду около 9.00 стартовала онлайн-продажа билетов на эту игру.