Волгоград попал в федеральный проект по модернизации пассажирского транспорта

В рамках проекта предполагается почти полностью обновить трамваи, троллейбусы и автобусы в городах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград попал в «пятерку» городов России, где будет реализован федеральный проект по модернизации пассажирского транспорта. Кроме Волгограда в этот проект попали Саратов, Казань, Екатеринбург и Тверь. Рассматривают еще Нижний Новгород. Об этом сегодня, 13 октября, заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов на форуме «Общественный транспорт 2020».

- Если построить единую систему платежей, и сделать так, чтобы транспорт ходил четко по времени, мы увидим и рост пассажиропотока, и рост финансовых потоков, и увеличение маржинальности таких проектов, - отметил Иванов.

В рамках этого проекта планируют закупить для этих городов 845 трамваев, 700 троллейбусов и 5 400 автобусов.

- Объем инвестиций в обновление подвижного состава - 129,8 миллиард рублей, и это полностью будут деньги частных инвесторов, - поясняет запред Минэкономразвития.

Кроме того, благодаря реализации этого проекта в пилотных городах будет создано 25 тысяч рабочих мест.