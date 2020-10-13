Это мой вклад в волгоградский футбол: Слуцкий запустил реалити-шоу о строительстве стадиона

С инстаграма СЛУги футбола

«Когда-то я поставил себе цель: или я худею к лету, или строю в Волгограде стадион за собственные деньги. Ну, что поехали, давай, давай ножками… Эээх. Ну, что строим стадион!», - примерно так описывает свое решение построить в Волгограде стадион легендарный тренер и наш земляк Леонид Слуцкий. А чтобы все было честно и открыто, он запускает реалити-шоу, посвященное стройке. Назвал его – СЛУга футбола. Для этого установили по периметру участка, где будет идти строительство, видеокамеры, и запустили свой ютуб-канал и блог в инстаграме. Теперь можно будет наблюдать за процессом строительства в режиме онлайн.

«Вряд ли я могу помочь чем-то пенсионерам или малоимущим семьям, потому что я не слишком разбираюсь в их нуждах до конца. А стадион, манеж – это то, что мне максимально близко и что может у нас получиться», - поясняет Слуцкий в своем первом выпуске «СЛУга футбола»

Для стадиона уже выбрал участок – он будет в микрорайоне «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда. Придумали и название для стадиона – Бомбонера. Рассчитывают, что там смогут заниматься футболом до тысячи детей. Причем заниматься абсолютно бесплатно.

«Я понимаю что сейчас не самые лучшие времена, такие постпандемические. Поэтому, если будет у кого-то желание помочь, пусть даже одним гвоздем, мы принимаем любую помощь», - отметил тренер.