На волгоградские электроподстанции ставят системы удаленного контроля

Фото Россети Юг.

До чего дошел прогресс?! Сегодня учат дистанционно, лечат с помощью телемедицины, и даже электросетями управляют на расстоянии. Как это? Очень просто: компания «Россети Юг» устанавливает на электроподстанции специальное оборудование телемеханизации. С помощью него можно удаленно следить за работой систем. На сегодняшний день уже более 330 подстанций «Россети Юг» (35, 110 и 220 кВ) имеют такое оборудование. Девять оборудовали уже в этом году.

- С помощью современного оборудования можно контролировать, как работает подстанция и оперативно реагировать на аварии. Это не только снижает затраты на обслуживание, но и сокращает время перебоев для потребителей. Так, в этом году мы уже на 15% (по сравнению с 2019-м) снизили время, затрачиваемое на восстановление электроснабжения, - констатируют в энергетической компании.

И то ли еще будет. Идет цифровая трансформация электроэнергетики. В планах поставить такие комплексы телемеханики еще на на 40 подстанциях 110 кВ. В 2021 году современные комплексы появятся на новых подстанциях 110 кВ «Слюсарево» (Волгоградская область) и «Полевая» (Ростовская область). В общей сложности в 2020 - 2023 годах на телесигнализацию оборудования каналов связи планируется направить свыше 840 миллионов рублей.