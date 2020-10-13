Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Волгограде временно изменят маршруты автобусы №2, 52э, 88 и 89

Транспорт пустят в Ворошиловском районе по другому пути из-за ремонта инженерных сетей
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Власти обещают, что автобусы вернут на прежние маршруты, как только завершатся ремонтные работы.

Власти обещают, что автобусы вернут на прежние маршруты, как только завершатся ремонтные работы.

В Ворошиловском районе Волгограде – на пересечении улиц Огарева и Социалистической – меняют инженерные коммуникации. Из-за этого общественный транспорт на время проведения работ пришлось пустить немного в объезд. В частности, временно изменят путь следования автобусы №2, 52э, 88 и 89. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

В частности, при движении в сторону центра Волгограда эти автобусы после улицы Елецкой будут сворачивать на улицы Симбирскую и Баррикадную. В обратном направлении – из центра – после остановки «Торгушка» автобусы будут поворачивать на улицу Профсоюзную и далее по улице Ростовской доезжать до остановки «48-я школа» на Второй Продольной магистрали.

На оставшемся пути вышеуказанных автобусов маршруты останутся прежними.

- На время ремонтных работ автобусы не будут проезжать остановки «Улица Огарева», а при движении из центра в Советский район не будет остановок «Гостиница Южная» и «Улица Кузнецкая», - уточняют в администрации Волгограда.

Такая схема движения сохранится до тех пор, пока не будут завершена замена коммуникаций и не уложен новый асфальт. О том, когда данные автобусы вернутся на прежние маршруты, в мэрии пообещали сообщить дополнительно.