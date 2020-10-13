В Волгограде временно изменят маршруты автобусы №2, 52э, 88 и 89

Власти обещают, что автобусы вернут на прежние маршруты, как только завершатся ремонтные работы.

В Ворошиловском районе Волгограде – на пересечении улиц Огарева и Социалистической – меняют инженерные коммуникации. Из-за этого общественный транспорт на время проведения работ пришлось пустить немного в объезд. В частности, временно изменят путь следования автобусы №2, 52э, 88 и 89. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

В частности, при движении в сторону центра Волгограда эти автобусы после улицы Елецкой будут сворачивать на улицы Симбирскую и Баррикадную. В обратном направлении – из центра – после остановки «Торгушка» автобусы будут поворачивать на улицу Профсоюзную и далее по улице Ростовской доезжать до остановки «48-я школа» на Второй Продольной магистрали.

На оставшемся пути вышеуказанных автобусов маршруты останутся прежними.

- На время ремонтных работ автобусы не будут проезжать остановки «Улица Огарева», а при движении из центра в Советский район не будет остановок «Гостиница Южная» и «Улица Кузнецкая», - уточняют в администрации Волгограда.

Такая схема движения сохранится до тех пор, пока не будут завершена замена коммуникаций и не уложен новый асфальт. О том, когда данные автобусы вернутся на прежние маршруты, в мэрии пообещали сообщить дополнительно.