В Волгограде под суд отдали застройщика ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия»

Коммерсант потратил на другие нужды миллионы рублей, вложенные дольщиками в новостройки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

45-летний бизнесмен – застройщик ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия», который обманул сотни дольщиков в Волгограде, все-таки отправится за решетку. Сегодня, 13 октября, прокуратура Волгограда утвердила ему обвинительное заключение и передала дело в суд Советского района.

Напомним, что ни ЖК «Адмиралтейский», ни ЖК «Династия», которые должны были сдать еще в 2015-м, не заселены по сей день. Люди подняли бунт и в дело вмешались правоохранители. Как выяснили следователи УМВД по Волгограду, застройщик просто украл деньги дольщиков и пустил их на другие нужды.

- Этот бизнесмен был директором и соучредителем ООО «Строй-Сити» - компании, которая выступала застройщиком ЖК «адмиралтейский». Именно он отдал 16,6 миллионов рублей дольщиков в качестве займа одной волгоградской организации, а потом еще 8,3 миллиона потратил на погашение долга фирмы-застройщика другого жилого дома. Также установлено, что директор перечислил пяти подрядчикам более 8 миллионов рублей в качестве аванса за невыполненные работы. Еще 748 миллионов рублей в нарушение условий договора он перечислил авансом ОАО «ЗЖБиК», - рассказывают «КП-Волгоград» подробности махинаций в областной прокуратуре.

Этот же коммерсант был учредителем и другой фирмы - ООО «Стройснаб», которая была застройщиком ЖК «Династия». Получив также деньги от дольщиков, он перечислил 689,9 миллионов рублей в адрес ОАО «ЗЖБиК». (напомним, что директор ЗЖБиК тоже оказался махинатором, он намеренно обанкротил предприятие и его тоже сейчас судят).