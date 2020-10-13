Волгоград один из двух городов-миллионников в России, где не уменьшается число пивных магазинов

Волгоградцы, видимо, больше всех любят пиво на разлив. Фото: Олег УКЛАДОВ

2020-й год стал уникальным почти во всех отношениях. В этом году в России даже впервые за пять лет вдруг пошло на уменьшение число магазинов разливного пива. Но только не в Волгограде. Такую новость «КП-Волгоград» сообщили в агентстве 2ГИС.

Аналитики геосервиса регулярно обновляют свою базу действующих организаций. И вот в этом году они заметили интересную тенденцию: почти во всех городах-миллионниках страны резко сократилось число магазинов разливного пива. Это притом, что с 2015 года их численность в мегаполисах росла из года в год на 10-20%. А в 2020-м наоборот стало на 15% меньше.

Больше всего пивных точек «потерял» Екатеринбург – там их число сократилось на 70%. В Москве их стало меньше на на 24%, в Санкт-Петербурге — на 18%.

И только Волгоград и еще Новосибирск остались, как говорят, при своем. Наши города общероссийская тенденция не коснулась. Более того, в Волгограде количество магазинов, где торгуют разливным пивом, продолжает расти.

Эксперты портала 2ГИС связывают это с тем, что в Волгограде и в Новосибирске самым распространенным форматом торговли остаются магазины у дома. А именно в них зачастую есть специализированный отдел с разливным пивом. Тогда, как, например, в столице магазины «у дома» уже изживают свое – их число сокращается, идет упор на супер и гипермаркеты.