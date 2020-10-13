Продажа билетов на матч Ротор - Тамбов начнется 14 октября

Фото: СК "Ротор"

С момента предыдущего домашнего матча «Ротора» в Российской премьер-лиге прошло уже 2,5 недели. Игра с «Рубином» была 27 сентября. Наконец-то на этой неделе сине-голубые снова предстанут перед своими болельщиками. Подопечные Александра Хацкевича на «Волгоград Арене» в 11-м туре РПЛ примут «Тамбов». Игра пройдет 18 октября в 15.00. А 14 октября начнется реализация билетов на этот матч. Они будут доступны для покупки только онлайн – на сайте Kassir.ru. Известно, что билеты можно будет купить со среды. Но во сколько именно – вопрос. Поэтому болельщикам придется с утра мониторить сайт оператора, чтобы выбрать получше место на стадионе, либо подешевле. Цена билетов составит от 100 до 1500 рублей.

Отметим, «Ротор» и «Тамбов» располагаются недалеко друг от друга в турнирной таблице. Волгоградцы занимают 16-е место с двумя набранными очками. У тамбовчан 8 очков и 13-я строчка.