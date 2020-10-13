Волгоградской области дали еще 22 миллиона рублей на жилье для ветеранов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым из федерального бюджета выделили дополнительно более 1 миллиарда рублей на «обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильём» (как сказано в документе). Деньги распределили между 65-ю регионами. Получит транш на эти цели и Волгоградская область.

Самые большие транши получат Ростовская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан. Волгоградской области выделяется почти 22 миллиона рублей.

- Дополнительное финансирование поможет купить квартиры, в которые переедут 607 ветеранов, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, - отмечается на сайте правительства России.

Этот вопрос поднимался на заседании правительства 8 октября, в ходе которого Михаил Мишустин и поручил завершить работу над исполнением этого распоряжения до конца 2020 года.

Напомним, это уже не первый транш из госбюджета на жилье для ветеранов в этой году. В апреле на эти цели было выделено региона более 350 миллионов рублей.