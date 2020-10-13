В Волгограде появятся 14 новых мест для ярмарок

Новые ярмарки появятся в шести районах Волгограда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде число ярмарок станет больше. Мэрия определила 14 новых мест, где волгоградцы смогут покупать продукты и товары. Они будут находиться в шести районах города. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, организаторы новых ярмарок будут определены на конкурсной основе до конца года.

В Краснооктябрьском районе ярмарка появится на пересечении улицы Башкирской и проспекта Металлургов. Там недалеко уже работает другая торговая площадь. В Тракторозаводском районе организаторы для продажи продуктов сделают два участка– у дома №20б на улице имени Николая Отрады и дома №6б на улице Гроссмана. В Дзержинском районе для покупателей откроются три ярмарки: на пересечении улиц Кутузовской и 51-ой Гвардейской, а также у домов №5а и №48б на Краснополянской. Мэрия также отвела для торговых точек место в Советском районе – у дома №25 на проспекте Университетском. Еще семь новых ярмарок будут иметь далеко не веселое соседство. Они будут организованы у городских кладбищ.

Отметим, всего в Волгограде утверждено более 60 мест для сельскохозяйственных, универсальных, разовых и специализированных ярмарок. Сейчас организаторы занимаются оборудованием трех новых торговых площадей на улице Ангарской и улице Домостроителей в Дзержинском районе, а также на пересечении Базисной и Авиаторской в Советском.