В декабре Симферополь и Волгоград свяжет новый поезд

Фото компании «Гранд Сервис Экспресс»

Крымская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала новые маршруты поездов: в декабре планируют запустить из Крыма поезда в Пермь, Омск и Тюмень. Причем в пермском направлении состав будет следовать через Волгоград. А значит, у волгоградцев появится еще один поезд, на котором можно без пересадок добраться на Крымский полуостров.

- Поезда из Крыма в Пермь ездить ходить с середины декабря. Они будут курсировать с периодичностью два раза в неделю, - сообщают в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

В частности, поезд по маршруту Симферополь-Пермь будет отправляться вторникам и субботам, а в обратном направлении - вторникам и пятницам.

Этот состав будет следовать через Ростов-На-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург.

Время в пути от Волгограда до Симферополя – 1 день 1 час и 36 минут. Стоимость билетов – от 2700 рублей.

- Первый состав поезда «Таврия» № 142/141 по маршруту Симферополь – Пермь отправится 12 декабря. Время отправления с железнодорожного вокзала Симферополя - 00:55 (по московскому времени). В обратном направлении из Перми поезд отправится 15 декабря в 14:04 (по московскому времени). Билеты уже в продаже, - добавляют в крымской транспортной компании.