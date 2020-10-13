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Ворошиловский ТЦ в Волгограде оштрафовали на 100 тысяч за неприкрытый маской нос

Гендиректор по безопасности попался на неправильном ношении средства индивидуальной защиты прямо на рабочем месте
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Не прикрыл нос маской - штраф.

Не прикрыл нос маской - штраф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал Ворошиловский ТЦ на 100 тысяч рублей за несоблюдение постановления губернатора: гендиректора по безопасности поймали на рабочем месте в маске, которая была приспущена на подбородок и не закрывала нос.

Инцидент случился еще 26 августа, тогда уполномоченные штрафовать волгоградцев за нарушение масочного режима сотрудники администрации города-героя решили проверить торгушку и ее сотрудников. Собственно, закончилось все судебным разбирательством. По статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» оштрафовали не самого нарушителя, а ТЦ как юридическое лицо.

- Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке, - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Отметим, в Волгоградской области действует обязательный масочный и перчаточный режим. Патрульные вправе штрафовать горожан и предпринимателей, которые игнорируют эти правила в общественных местах и на работе.