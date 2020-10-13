Волгоград, Волжский и Камышин резко прирастают ковидом

С каждым днем все больше заболевших ковидом волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодня из 165 подхвативших коронавирус жителей Волгоградской области более 70% - это обитатели трех больших городов – Волгограда, Волжского и Михайловки. Также в географии распространения коронавируса на 13 октября 2020 года еще 16 городов и районов Волгоградской области. Областной центр снова прирастает рекордными темпами – плюс 81 ковид положительный за сутки. В Волжском зафиксировано 26 новых заболевших, в Камышине на сегодня 15 заразившихся. В списке 19 детей, среди которых один младенец и 16 ребят школьного возраста. Больше всего заболевших среди волгоградцев от 50 до 64 лет – сразу 53 человека.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе региона, по шесть новых пациентов внесли в списки коронавирусных больных Михайловка и Городище. В Новоаннинском районе четыре заразившихся, по три – в Быковском и Котовском, Среднеахтубинском и Старополтавском.

География распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сразу шесть районов зафиксировали по два случая коронавируса, в их числе почти все лидеры по общему числу заразившихся – Урюпинский, Николаевский, Палласовский, а также Ленинский, Жирновский и Дубовский. По одному пациенту на сегодня добавилось в Калачевском, Киквидзенском и Еланском.

К середине октября лишь в 11 районах региона меньше сотни заболевших, при этом Руднянский район с 18 ковид положительными пациентами оказался самым стойким. При этом в Волгограде уже более 7 тысяч заразившихся и 69 смертей (регистрируют летальные случаи с задержкой в месяц - полтора). В Волжском число инфицированных приближается к двум тысячам, в Камышине – более тысячи, следом идут Среднеахтубинский район и Городище. Вызывает опасения властей обстановка с коронавирусом в 12 городах и районах Волгоградской области.