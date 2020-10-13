Суд оштрафовал директора бассейна «Искра» из-за заболевших коронавирусом юных спортсменов

Директор спорткомплекса признал вину и устранил нарушения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде директор спортивного комплекса «Искра» был оштрафован судом из-за вспышки коронавируса. В августе 2020 года на базе проходили тренировочные сборы юных спортсменов в рамках программ Всероссийской федерации плавания «Я стану чемпионом» и «Переходный состав». Подобные тренировки юных спортсменов со всей страны проходят в «Искре» ежегодно. Однако в этом году руководство бассейна не учло всех требований, которые задала пандемия коронавируса. Во время планового медицинского обследования участников тренировок, у трех человек были выявлены положительные тесты на COVID-19. Роспотребнадзор провел расследование, по итогам которого пришел к выводу, что руководство спорткомплекса «Искра» допустило ряд нарушений.

Тренеров и других юных пловцов, которые проживали в спорткомплексе и контактировали с заболевшими, не изолировали, а также за ними не следили медики. В помещениях «Искры» после отъезда заболевших коронавирусом спортсменов специалисты не провели заключительную дезинфекцию и обработку воздуха ультрафиолетовыми облучателями. Также Роспотребнадзор выявил, что в гостинице на территории комплекса не обеспечивались безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, быта и отдыха.

Краснооктябрьский районный суд признал директора ООО «Управляющая компания «СПК «Искра» виновным, наказав его штрафом в размере 25 тысяч рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.