В Волгоградской области подтвердили 4 смерти от ковида за сутки

Все пациенты скончались в ковидных госпиталях. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После небольшого затишья в Волгоградской области за сутки зарегистрировали сразу четыре летальных исхода пациентов с коронавирусом. Среди очередных жертв ковида – 68-летняя женщина и 70-летний мужчина из Волгограда, а также 58-летний житель Октябрьского района и 65-летний мужчина из Котельниковского. Все они имели сопутствующие заболевания помимо коронавируса и пневмонии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, волгоградка поначалу лечилась сама. В больницу №4 она попала только через четыре дня. К тому времени инфекция до предела обострила имевшиеся у нее хронические патологии сердца и пищеварительной системы. А 70-летнего мужчину с такими же диагнозами привезли в 12-ю больницу Волгограда уже в крайне тяжелом состоянии.

- Примерную дату заболевания и способ заражения установить невозможно, - отмечают чиновники.

У 58-летнего пациента из Октябрьского района также было больное сердце. По официальным данным, он запустил болезнь, не лечился и в больницу попал лишь на 9-й день. А у пожилого мужчины из Котельниково помимо всего прочего был рак. Из местной поликлиники его направили в инфекционное отделение Котельниковской ЦРБ, где спустя несколько дней он и умер.

На сегодня в Волгоградской области вновь рекордное число заразившихся коронавирусом - 165 человек. С 13 октября в регионе начали действовать очередные карантинные ограничения.