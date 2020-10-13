Нетрезвые женщины попали под колеса машины под Волгоградом

Водители и пешеходы продолжают пренебрегать ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Далеко не всегда виновниками аварий с пешеходами становятся автомобилисты. Бывает, что и водители не по своей воле становятся участниками происшествий на дорогах. Вчера поздним вечером 77-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» ехал в рабочий поселок Елань Волгоградской области по улице Московской. Дорога темная, увидеть можно лишь проезжающие с включенными фарами машины. А пешеходов заметить не так просто. Но ладно бы люди были на тротуаре. Так две женщины шли по проезжей части. Хотя в небольших населенных пунктах не везде есть пешеходные дорожки. Возрастной водитель «семерки» не заметил женщин и сбил их. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 51-летние пешеходы с травмами были госпитализированы. Известно, что они были в состоянии алкогольного опьянения.

Страшные аварии происходят на трассах, когда кто-то торопится, выезжает на встречку и совершает лобовое столкновение с другим авто. Накануне в 10.25 в Котельниковском районе на 189 километре магистрали «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» ДТП устроила 57-летняя автоледи из Саратовской области. За рулем своего «Хендэ Солярис» она не по своей воле вылетела на встречную полосу – потеряла управление. В этот момент и произошло столкновение с «Рено Каптур». Из-за аварии 40-летняя водителя французской иномарки, а также двух ее пассажирок в возрасте 37 лет и 41 года увезли в больницу.