УРАЛСИБ проведет онлайн мастер-класс для предпринимателей

Фото:ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Прокачать свои навыки в области предпринимательства и получить совет эксперта приглашает «Университет бизнеса УРАЛСИБ». Для всех желающих пройдет онлайн мастер-класс «50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж». Мероприятие состоится 22 октября в 12-00 по московскому времени. Стать участником мероприятия можно совершенно бесплатно, достаточно пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Торопитесь – количество мест ограничено.

Мастер-класс проведет бизнес-ментор, основатель tobeWOW академии маркетинга Ольга Бакина. Она разберет самые актуальные вопросы, в числе ключевых – как организовать процесс маркетинга в онлайне, что особенно актуально для наступившей реальности.

- На онлайн мастер-классе обсудим, как меняется потребительское поведение в 2020 году, и как выстраивать точки контакта в новых реалиях для роста.

В ходе вебинара мы сделаем максимальный обзор онлайн точек контакта с примерами, рассмотрим более 50 точек контакта онлайн, - сообщила Ольга Бакина.

По итогам мастер-класса его участники проведут аудит собственного маркетинга и спланируют развитие своего бизнеса с учетом полученных знаний.

Напомним, посмотреть записи прошедших лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ (ПАО).

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров. 16+

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»