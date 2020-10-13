Дело главы Михайловки передали в суд

Сергей Фомин. Фото: администрация городского округа город Михайловка

Главу города Михайловка Волгоградской области Сергея Фомина задержали летом 2020 года сотрудники регионального УФСБ. Градоначальника поймали на махинациях с арендой муниципальной земли и предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. 13 октября 2020 года уголовное дело поступило в городской суд Михайловки, где его теперь должны принять к производству и назначить дату первого судебного заседания.

Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона, основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что градоначальник в корыстных целях не расторг договор аренды земельного участка с недобросовестным предпринимателем, который не выполнял прописанные в документе условия. В итоге из-за умышленного бездействия городского главы бюджет недосчитался более 2,1 миллиона рублей арендной платы.