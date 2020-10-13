В 55 школах Волгоградской области объявили карантин из-за коронавируса

Коронавирус продолжает проникать в школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Практически ежедневно в Волгоградской области меняется число образовательных учреждений, в которых выявляются заболевшие коронавирусом. Ковид подхватывают и ученики, и педагоги. 13 октября в регионе на дистанционное обучение перешли 74 класса в 54 школах, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. А еще одна школа - №3 в Городище - ушла на всеобщий карантин. Там уроки для всех классов проходят удаленно. Классы уходят на дистант, если COVID-19 выявлен хотя бы у одного учащегося. При ОРВИ карантин объявляется, если в классе заболели 20% детей. Решение о переводе образовательных учреждений на заочную форму принимает региональное Управление Роспотребнадзора.

На карантине здоровые дети учатся на дистанционке. Возвращаются классы в стены школ после отсутствия в течение двух недель признаков болезни у контактных.

Отметим, в каждой школе региона при входе измеряется температура учеников и учителей. При признаках болезни ребенка или взрослого отправляют к врачу. Ученик, который пропустил хотя бы один день занятий, должен вернуться в школу только со справкой о состоянии здоровья.