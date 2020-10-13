В Волгограде на улице Караванной меняют асфальт, колодцы и примыкающие съезды

Фото: пресс-служба мэрии.

На улице Караванной в Краснооктябрьском районе Волгограда полным ходом идут ремонтные работы: в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проезжую часть и примыкающие к ней съезды полностью приведут в порядок.

В настоящий момент подрядчик уже укрепил основание и уложил выравнивающий слой. Параллельно ремонтируют 30 колодцев, совсем разрушенное меняют.

- В дальнейшем здесь уложат еще порядка 1300 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона, сформировав финишный слой на площади свыше 10 400 квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Контроль за качеством ведут специалисты «Комдорстроя». На каждом этапе работ они берут образцы, в случае несоответствия нормативам подрядчика обязуют исправить недочеты. На дорогу дается гарантия - 4 года. Все это время выполняющая работы организация обязуется латать ямы, если они появятся.