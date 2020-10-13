Под Волгоградом ревнивица убила мужа из-за любовницы

Семейная драма разыгралась в Новониколаевском районе Волгоградской области 10 марта прошлого года: 54-летняя женщина одним ударом ножа убила 62-летнего гражданского супруга. Мотивом преступления стала банальная ревность. Как выяснили сотрудники Урюпинского МрСО СУ СКР по региону, погибший нашел другую, живя при этом с прежней супругой. Та не выдержала обиды и схватилась за кухонный нож.

- Женщина напомнила, что длительное время заботилась о гражданском супруге и его детях, однако он изменил ей и не пытался даже скрыть этого, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После обвинительного заключения дело передали в суд Новониколаевского района. Учитывая жестокость убийства, женщине дали 7 лет колонии общего режима. Хотя приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.