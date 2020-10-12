«Привезли все самое нужное»: ученики школы №35 в Волгограде помогли приюту «Дино»

12 октября в приют «Дино», который находится в Краснослободске, приехали юные гости – ученики школы №35 Краснооктябрьского района. Ребята и их родители решили оказать помощь братьям нашим меньшим и их опекунам – зоозащитникам. Они накупили много корма, пеленок, медикаментов и прочего, что необходимо приюту.

- Все очень ценно! Очень нужно: и корм и все остальное, - благодарят волонтеры.

Напомним, в приюте «Дино» сегодня проживают более 400 собак. Все питомцы – в бывшем бродячие. Волонтеры делают все возможное, чтобы решить проблему бездомных животных, которых по предварительным подсчетам в Волгограде и области уже более 20 тысяч. Благодаря их усилиям, развивается программа «Гуманное соседство», цель которой стерилизовать и бирковать питомцев, затем выпустить их в прежнюю среду обитания. По мнению экспертов, собаки больше не будут размножаться и их численность сократится естественным путем.