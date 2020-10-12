В Краснооктябрьском районе Волгограда 13 октября отключат холодную воду

Утром 13 октября в поселке Солнечный в Краснооктябрьском районе Волгограда отключат холодную воду. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе «Концессий водоснабжения». Весь день рабочие по заявке предприятия «БУМ-БАС» будут менять запорную арматуру. Тем, кто не успеет запастись необходимой жидкостью, организуют подвоз воды. Жителям придется потерпеть до 17:00 – к этому времени все работы обещают закончить.

- С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании «Концессии водоснабжения». Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе организации.

Горожан просят с пониманием отнестись к отключениям, ведь своевременный ремонт водопровода позволит исключить аварийные ситуации в будущем.