На Волжской ГЭС увеличили сбросы воды

Уровень воды в Волге у Волгограда несколько повысится. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области осень выдалась сухая, дождей нет. Но такая ситуация не на всей территории России. Так в верховьях Волги уже идут дожди. В связи с чем Росводресурсы изменили режимы работ гидроэлектростанций на реке. Коснулись изменения и Волжской ГЭС.

- Режимы работы Волгоградского гидроузла установлены с учетом предложений членов Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада,. Они корректируются зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки, - поясняют в пресс-службе гидроэлектростанции.

В частности, с 11 октября по 10 ноября будут увеличены сбросы воды на Волжской ГЭС: средний расход воды составит 6100 ± 100 кубометров в секунду.

Напомним, что в предыдущий период – с 12 сентября по 10 октября 2020 года, средние расходы воды Волжской ГЭС составляли 5900±100 кубометров в секунду.