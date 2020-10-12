Из-за коронавируса волгоградские кафе и рестораны потеряли миллиард

8,3 миллиарда рублей заработали волгоградские кафе и рестораны с начала 2020 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областном Волгоградстате. Эксперты сравнили нынешние показатели с прошлогодними: предприниматели понесли большие убытки из-за коронавирусных мер, которые все заведения были закрыты. В сопоставимых ценах их доход упал до 81% по сравнению с 2019 годом, когда волгоградцы оставили в кафешках 9,3 миллиарда.

- Из-за введения ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 снижение оборота общественного питания в текущем году наблюдается во всех субъектах, входящих в состав Южного федерального округа, - добавили в ведомстве.

При этом Волгоградская область не уступает средним показателям по ЮФО и идет вровень с Краснодарским краем, Ростовской областью, оставляя позади Севастополь, Астраханскую область и другие регионы.