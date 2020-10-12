Волгоградской области дали 1 миллиард рублей на пособия детям от 3 до 6 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому регионам выделят еще 8,8 миллиардов рублей на пособия семьям, где воспитываются дети от 3 до 6 лет.

- Дополнительные средства понадобились из-за того, что увеличилось число детей, чьи родители имеют право на данную выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек, - поясняют в правительстве России.

Волгогрпдская область в 2020 году на выплату этих пособия получила из федеральной казны более 1 миллиарда рублей. А если точнее – 1 миллиард 49 миллионов рублей.

Напомним, что данные пособия ввел президент России Владимир Путин в связи с пандемией и тяжелой ситуацией, в которой оказались многие семьи с детьми. Выплаты производят с 1 июня, и получают их семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума в регионе на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц.

Также Правительство РФ выделило дополнительно свыше 1 миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок или последующие дети.

Оформить выплаты можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.