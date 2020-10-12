Полиция нашла у волгоградца 16 кило марихуаны и винтовку

В доме у мужчины нашли 8 мешков с коноплей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция задержала очередного наркоторговца. Этот 52-летний мужчина устроил в собственном доме целый «ботанический сад» по выращиванию конопли.

Живет этот мужчина в Крансоармейском районе Волгограда. Полиции стало известно, что он промышляет наркотиками и вчера они наведались к нему домой. При обыске у него нашли 8 мешков с уже высушенной и готовой к потреблению марихуаной и 34 горшка с растущей коноплей, а еще семена.

Как пояснил волгоградец правоохранителям, он покупал в инетрнете семена, потом сам выращивал растения и сам их обрабатывал, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Семена мужчина покупал в интернете, а потом выращивал коноплю в горшках. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кроме того, у мужчины при обыске в доме нашли обрез винтовки образца 1891/30 годов системы Мосина калибра 7,62 мм с внесёнными самодельным способом конструктивными изменениями.

Старинная винтовка оказалась переделана для стрельбы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Грозит теперь волгоградцу до 10 лет лишения свободы. Сейчас ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.