Вакцину везли при температуре -18: в Волгограде начинается вакцинация от коронавируса

У вакцины особые условия хранения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области 12 октября начинается вакцинация от коронавируса. Пока что не массовая. Прививаться будут определенные категории граждан и те, кто записался в добровольцы. Насильно шприцами никого пугать не будут. До декабря в регион поступит 2156 комплектов вакцины. При этом состоит она из двух дач – решившемуся на прививку человеку будут проведены две инъекции с перерывом в три недели. Об этом рассказал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев на брифинге оперативного штаба.

- В настоящее время на территории регионе находятся 42 дозы вакцины первой и второй дачи, - отметил Анатолий Себелев. – Сегодня мы начинаем вакцинацию первой группы, которую мы подобрали из различных категорий граждан.

В приоритете – вакцинация медиков, которые работают в красной зоне инфекционных госпиталях. Однако от ковида сделают прививки и людям других профессий.

- Привиты будут не только медицинские работники стационаров, - рассказал глава облздрава. - Также вакцину получат врачи поликлиник, роддомов, работники социальной сферы, педагоги, полицейские.

По словам Анатолия Себелева, добровольцы для вакцинации были подобраны заранее из разных сфер и разных возрастов. Пока главное не сформировать коллективный иммунитет, а посмотреть реакцию организма. У тех, кто уже получил вакцину в других городах, из побочных явлений было только повышение температуры. В Волгограде вакцинация начнется в областной больнице №1. Если будут какие-то реакции на вакцину, специалисты на месте должны оказать помощь.

Вакцина от коронавируса хранится в замороженном виде – в Волгоград ее везли при температуре минус 18 градусов. При перевозке используются специальные сумки-холодильники. Перед инъекцией ее размораживают в течение 30 минут, и в течение следующих 30 минут должны уколоть пациенту.