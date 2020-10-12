Больше ста студентов-медиков уже работают в ковидных госпиталях Волгограда и области

Молодые медики вызвались помочь врачам в сложный период пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, врачей в Волгограде и области сегодня катастрофически не хватает. Потому что они тоже люди, и тоже болеют. На помощь в больницы и поликлиники направили студентов-медиков – уже более пятисот молодых специалистов. 109 из них добровольно отправились работать в ковидные госпитали региона. Такие цифры сегодня на брифинге озвучил глава облздрава Анатолий Себелев.

Все они ординаторы или студенты 6-го года обучения, которые уже имеют сертификаты по доврачебному и сестринскому делу. Привлекают не только студентов ВолгГМУ, но и медколледжа.

- На данный момент 378 ординаторов уже работают в волгоградских больницах, не задействованных под инфекционные госпитали, и еще 22 сейчас устраиваются. 109 человек работают непосредственно в ковидных госпиталях – это клинические ординаторы. Еще 227 трудоустроены в другие медучреждения области. И 40 студентов уже помогают на «скорой», благодаря им уже уменьшился интервал ожидания неотложки, страхуют они врачей и по ночам, - рассказывает Анатолий Себелев.

А нагрузка на «скорую» сегодня просто огромная. По данным главы облздрава, ежедневно они фиксируют порядка 3 тысяч вызовов неотложной помощи, порядка 400 пациентов ежедневно госпитализируют с пневмониями. Еще порядка 900-1000 человек ежедневно обращаются в поликлиники с признаками ОРВИ.