По просьбе волгоградцев: подрядчик ремонтирует улицу Землячки

Толщина верхнего слоя асфальта составит 5 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорожный ремонт на улицах Волгограда продолжается. Сейчас активные работы проводятся на улице Землячки – в границах от Дзержинского районного суда до дома №14 на улице Шекснинской. Реконструкция этого участка планировалась в следующем году. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, были выделены дополнительные деньги из федерального центра, что позволило начать ремонт раньше. Еще и жители близлежащих домов просили обновить участок дороги. Он соединяет новостройки на Шекснинской с выездами на улицу Историческую и третью продольную.

Рабочие заменили на объекте бордюр, демонтировали старый асфальт, укрепили основание дороги щебнем. На завершающем этапе бригады положат верхний слой покрытия с добавлением специальных минеральных добавок. Они позволят увеличить прочность дороги. Также дорожники обустроят все примыкания и съезды. За ходом выполнения работ ежедневно следит заказчик. Каждый этап реконструкции начинается только после положительного заключения экспертов.