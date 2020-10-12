Под Волгоградом дом для сирот достроит новый подрядчик

Многоэтажный дом в городе Николаевск Волгоградской области должны были сдать в этом году. 24 однокомнатные квартиры в этом доме должны получить дети-сироты, которым по закону положено жилье по достижении совершеннолетия. Но застройщик сорвал сроки. В итоге власти разорвали с ним контракт и нашли нового добросовестного подрядчика, который будет достраивать этот объект.

- На данный момент дом готов на 30%: готов фундамент, два этажа и частично перекрыт второй этаж. Сейчас там идут подготовительные работы по достройке дома. Квартиры будут сданы «под ключ»: с них будут и кухонные плиты, и сантехника, и даже приборы учета. Обустроят и прилегающую территорию, - говорят в администрации Волгоградской области.

Власти обещают, что достроят многоэтажку в 2021 году, тогда же сироты получат и заветные ключи от квартир.

- В 2020 году уже закупили 169 квартир для детей-сирот, 125 из них расположены в новостройках, остальные – вторичное жилье, - отмечают в администрации региона.