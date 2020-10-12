Волгоградец заплатил полмиллиона, чтобы узнать, изменяет ли ему жена

Ревность мужчины обошлась ему дорого Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Волгограда стал сомневаться в супружеской верности своей жены и вместо откровенного разговора решил провести целое расследование. Тем более мужчина в январе 2020 года познакомился с 24-летним парнем, который пообещал помочь. Молодой человек представился сотрудником полиции, в доказательство показал даже удостоверение. Но по факту это оказался студенческий билет в обложке с изображением Государственного герба РФ. Естественно, за свою работу и покупку различного оборудования лжедетектив попросил оплату. Деньги ему требовались и под другими предлогами. А обеспокоенный мужчина был согласен на любые суммы. Так, только 150 тысяч рублей волгоградец передал якобы для выезда родных за границу в связи с их возможным задержанием сотрудниками правоохранительных органов. Еще предприимчивый парень вынудил заплатить ему 44 тысячи рублей знакомую мужчины, обещая, что ей подарят квартиру за сотрудничество с полицией. А деньги нужны были для оформления бумаг. Всего за январь 2020 года лжедетектив получил 500 тысяч рублей. Но естественно, никакого слежения за женой ревнивого мужчины не было. Когда волгоградец понял, что стал иметь дело с мошенником, обратился в полицию.

Расследование провели полицейские города Волгограда. Они выяснили, что в мае и июне 2020 года подозреваемый совершил еще два преступления. Он сообщал правоохранителям о совершении на него разбойных нападений, а также о готовящихся террористических актах. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, вину во всех преступлениях волгоградец признал, он находится под стражей. Прокуратура направило уголовное дело в Тракторозаводский районный суд. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.