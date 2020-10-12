12 октября в Волгограде начался отопительный сезон

Отопление в 2020 году включат в Волгограде раньше обычного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хотя на улице еще довольно тепло, в 2020 году отопительный сезон в Волгограде стартовал уже с понедельника, 12 октября. Открыли его досрочно из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. На прошлой неделе включили отопление в детсадах, школах и больницах. С сегодняшнего дня будут постепенно нагреваться батареи и в жилых домах, и в офисных зданиях. Тепло должно дойти до каждой комнаты через 5 дней – к субботе, 17 октября.

- В работу запущены все 126 котельных и 322 центральных тепловых пункта, - сообщили данные на утро 12 октября в администрации Волгограда.

На то, чтобы открыть задвижку и отрегулировать систему отопления в каждом доме у коммунальщиков по закону есть пять суток. Если отопление к субботе вам так и не включат, то обращаться для начала следует в свою управляющую компанию или ТСЖ. Именно они отвечают за качественную подачу тепла в многоквартирном доме. По заявке жильцов разобраться в проблеме должны оперативно. Если же этого так и не произойдет, то пишите жалобы в жилищную инспекцию Волгограда или в районную администрацию.