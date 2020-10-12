«Вновь нужна плазма»: сын умершего в Волгограде врача-реаниматолога теперь спасает мать от ковида

Плазму ищут для супруги Андрея Зубкова - Ирины. Фото с личной странички Василия Зубкова.

Не успел сын врача кардиолога-реаниматолога волгоградской больницы РЖД Андрея Зубкова отойти от смерти отца, как с коронавирусом в реанимацию попала и мать – Ирина Зубкова.

- Срочно нужны доноры плазмы крови группы 3-я положительная для моей мамы - Зубковой Ирины Ивановны, - вновь вынужден обратиться за помощью к волгоградцам сын Зубкова Василий.

Напомним, его отец - Андрей Зубков – врач с 40-летним стажем – работал с ковидными пациентами, в итоге заразился сам. Несколько недель коллеги-медики пытались его спасти, ему успели даже перелить плазму, которую волгоградцы сдали для врача. Но ничего не помогло: 8 октября он умер.

Его жена – Ирина Зубкова тоже заболела коронавирусом. Поначалу переносила болезнь в легкой форме. Она была на домашнем стационаре. Но, когда супруга не стало, на фоне стресса ее состояние резко ухудшилось. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сдать плазму можно в Волгоградском областном центре крови (станция переливания крови) по адресу – Волгоград, улица Голубинская, 9а. Для Зубковой Ирины Ивановны.