В Волгоградской области подорожали масло, сахар и спички

Даже с учетом подешевевших овощей жизнь волгоградцев дорожает. Фото: Алексей КОПАЕВ

В чем повезло волгоградцам, так это в том, что все овощи и фрукты у них на столах – местные. Потому и цены падают на ту или иную продукцию по мере ее созревания. Так, Волгоградстат отчитался, что в сентябре в Волгоградской области значительно подешевели виноград – на 15%, яблоки – на 8,4%, груши – на 9,4%, а среди овощей - капуста – на 12%, лук – на 7,6%, морковь – на 9,7%, огурцы – на 8,3% и свекла – на 6,7%. Ничего удивительного, зато в «копилку достижений» записали: «индекс цен на продукты питания за месяц в среднем составил 100,0%».

При этом в Волгоградстате признают, что в среднем индекс потребительских цен в нашем регионе, выше, чем по России.

А потому что за последний месяц в Волгограде и области подорожали такие продукты, как сахар – на 6,5%, масло растительное – на 2,5%, картофель – на 8,5%, и еще ряд других товаров первой необходимости, например, списки и туалетная бумага.

По данным Волгоградста за минувший месяц в области подешевели творог и вареные колбасы 2,0-3,6%. Однако, уже в октябре цены на эти продукты поползли вверх. Так что «радость» от удешевления была недолгой.