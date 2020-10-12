Бросало из стороны в сторону: в Волгограде водитель не справился с управлением и попал в больницу

Фольксваген влетел в стоящую Ниву Фото: Мария ЛЕНЦ

Превышение скорости, несоблюдение дистанции и самоуверенность приводят к происшествиям на дорогах. К таким, которое случилось накануне вечером, 11 октября, в Краснооктябрьском районе Волгограда. 40-летний мужчина неожиданно потерял контроль над своим автомобилем «Фольксваген Пассат», который влетел в стоящую «Ниву Шевроле». От удара немецкую машину еще и отнесло на встречную полосу, где она оказалась на тротуаре. Авария произошла на улице Триумфальной. «Фольксваген» от столкновений серьезно пострадал, не отделался испугом и его водитель. Мужчина с травмами был госпитализирован.

Всего за сутки в Волгоградской области водители очень часто позволяли себе нарушать правила. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, подразделения ГИБДД выявлено 635 нарушений ПДД. А 31 водитель управлял автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, все они задержаны.