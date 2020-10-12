В Волгоградской области магазину «Светофор» выписали 200 тысяч рублей штрафа за маски

Персонал и покупателей не обеспечили средствами защиты от ковида. Фото: Павел КЛОКОВ

Еще один магазин в Волгоградской области попал под штраф после проверки Роспотребнадзора на предмет соблюдения правил коронавирусной безопасности. В магазине «Светофор» города Палласовка не было запаса масок для сотрудников, рециркулятора, не выполнялись и прочие предписания санитарных врачей. Закрывать торговую точку не стали. По решению Палласовского районного суда за нарушение санитарно-эпидемиологических требований ООО «Торгсервис 34» выплатит 200 тысяч рублей штрафа.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, во время проверки специалисты обнаружили, что персонал магазина работодатель не обеспечил ни одноразовыми масками с учетом продолжительности смены, ни антисептиками для рук, ни СИЗами для дезинфекции торгового зала. За бездействие на юрлицо завели административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

При этом штраф в 200 тысяч рублей – самое мягкое наказание. По этой статье его сумма доходит до 500 тысяч рублей, также возможно приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.